В Киеве шквальный ветер оторвал кусок фасада здания и швырнул на автомобиль: видео

Пострадал только автомобиль, а люди в салоне, к счастью, остались невредимыми.
В Киеве продолжает бушевать шквальный ветер.
19 января на улице Здолбуновской ветер оторвал кусок фасада здания и швырнул прямо на проезжающую мимо машину.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.
Машина как раз покидала территорию парковки.
Обломок стройматериала упал с большой высоты прямо на лобовое стекло автомобиля.
Судя по видео, пострадал только автомобиль, а люди в салоне, к счастью, остались невредимыми.
Отметим, что в Киеве последние несколько дней бушует сильный ветер, на днях был установлен рекорд скорости ветра (прошлый был в 1966 году) — 23 м/с (83 км/ч).
Напомним, в Киеве сильный ветер сдул трехметровый крест с одного из куполов Софийского собора. Сейчас он доставлен на экспертизу. Инцидент произошел ночью, поэтому никто не пострадал.
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