В Киеве шквальный ветер оторвал кусок фасада здания и швырнул на автомобиль: видео

Пострадал только автомобиль, а люди в салоне, к счастью, остались невредимыми.

В Киеве продолжает бушевать шквальный ветер.

19 января на улице Здолбуновской ветер оторвал кусок фасада здания и швырнул прямо на проезжающую мимо машину.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

Машина как раз покидала территорию парковки.

Обломок стройматериала упал с большой высоты прямо на лобовое стекло автомобиля.

Судя по видео, пострадал только автомобиль, а люди в салоне, к счастью, остались невредимыми.

Отметим, что в Киеве последние несколько дней бушует сильный ветер, на днях был установлен рекорд скорости ветра (прошлый был в 1966 году) — 23 м/с (83 км/ч).

Напомним, в Киеве сильный ветер сдул трехметровый крест с одного из куполов Софийского собора. Сейчас он доставлен на экспертизу. Инцидент произошел ночью, поэтому никто не пострадал.

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