В Киеве школам рекомендуют перейти на дистанцию из-за снегопада: когда именно

Школы Киева могут перейти на дистанционный формат обучения на период сильных снегопадов в столице.

Киевским школам рекомендуют в понедельник, 27 ноября, работать в смешанном формате. Это связано с прогнозируемым снегопадом.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram.

"Для учеников, которые будут находиться в заведении общего среднего образования, будет организован очный формат обучения. Для тех учеников, которые из-за погодных условий останутся дома – дистанционный", — объяснили в КГГА.

В то же время детские сады будут работать в обычном режиме.

Отмечается, что соответствующее решение принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Общеобразовательные учебные заведения будут работать офлайн, а вот отправлять ли туда детей, или оставить их дома на дистанции — будут решать родители", — добавили в столичном горсовете.

Напомним, синоптики "Укргидрометцентра" предупреждают об ухудшении погодных условий в Киевской области и Киеве. Уже 26-27 ноября в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега.

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