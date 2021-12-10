В Киеве "Шевроле" врезался в автомобиль экстренной медицинской помощи: "скорая" перевернулась (фото)

Машина скорой помощи ехала по вызову с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Вечером в пятницу, 10 декабря, на улице Константиновской в Киеве водитель автомобиля "Шевроле" не оказал предпочтение в движении карете скорой помощи, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В результате столкновения спецтранспорт перевернулся, двое медицинских работников получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа для установления причин и обстоятельств данного происшествия.

"Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После установления всех обстоятельств ему будет предоставлена правовая квалификация”, — говорится в сообщении полиции.

Напомним, ранее в киевском микрорайоне Осокорки, на пересечении улиц Центральной и 64-й Садовой, девушку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе, буквально снес промчавшийся через "зебру" автомобиль, не сбавляя скорости.

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