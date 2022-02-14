В Киеве шесть станций метро будут работать в новом режиме: что изменится

Разовые QR-билеты нужно покупать через терминалы или воспользоваться банковской картой
В вечерние и утренние часы вестибюля шести станций метро будут работать в автоматизированном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.
Изменения вводятся на следующих станциях:
- "Житомирская" (вест. №1);
- "Нивки" (вест. №2);
- "Почайная" (вест. №2);
- "Ипподром" (вест. №1);
- "Харьковская" (вест. №1);
- "Бориспольская" (вест. №2).
В метрополитене отметили, что для приобретения разовых qr-билетов или пополнения транспортных карт работают терминалы "Киев Цифровой".
"Напомним также, что оплатить проезд можно с помощью приложения "Киев цифровой" и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах", - говорится в сообщении метрополитена.
Напомним, в Сети показали, как строится метро на Троещину.
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