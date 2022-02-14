В Киеве шесть станций метро будут работать в новом режиме: что изменится

В Киеве шесть станций метро будут работать в новом режиме: что изменится

Разовые QR-билеты нужно покупать через терминалы или воспользоваться банковской картой

В вечерние и утренние часы вестибюля шести станций метро будут работать в автоматизированном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

Изменения вводятся на следующих станциях:

"Житомирская" (вест. №1);

"Нивки" (вест. №2);

"Почайная" (вест. №2);

"Ипподром" (вест. №1);

"Харьковская" (вест. №1);

"Бориспольская" (вест. №2).

В метрополитене отметили, что для приобретения разовых qr-билетов или пополнения транспортных карт работают терминалы "Киев Цифровой".

"Напомним также, что оплатить проезд можно с помощью приложения "Киев цифровой" и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах", - говорится в сообщении метрополитена.

Напомним, в Сети показали, как строится метро на Троещину.

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