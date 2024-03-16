В Киеве шесть домашних котиков остались сиротами: ласковые пушистики ищут дом (фото)

Владелица котиков умерла, а в приюте домашним любимцам будет очень тяжело, поэтому нужно их спасти.

В Киеве шесть домашних котиков остались сиротами. Их владелица – добрый чуткий человек – умерла, они были ее любимыми детьми. Теперь пушистики ищут дом.

О котиках рассказала соседка умершей киевлянки в Facebook-сообществе "Чотирилапий шукає тебе".

"Понимаю, что взрослых котиков пристроить трудно, но стоит попробовать хоть по одному, потому что в приюте домашние питомцы могут просто не выжить", — говорит соседка.

Имеем:

Машка – черная кошка 13 лет;

– черная кошка 13 лет; Ваня – белый кот семь-восемь лет (кастрированный);

– белый кот семь-восемь лет (кастрированный); Белочка – белая кошка шесть-семь лет;

– белая кошка шесть-семь лет; Тюпа – белый кот шесть-семь лет (кастрированный);

– белый кот шесть-семь лет (кастрированный); Мика – черная кошка четыре года;

– черная кошка четыре года; Буся – белая кошка четыре года.

Котики ищут любящих хозяев / Фото: facebook.com/Чотирилапий шукає тебе

Хозяйка пушистиков недавно умерла / Фото: facebook.com/Чотирилапий шукає тебе

Женщина любила и заботилась о пушистиках, как о собственных детях / Фото: facebook.com/Чотирилапий шукає тебе

Котики ищут дом / Фото: facebook.com/Чотирилапий шукає тебе

Надо спасти пушистиков от приюта / Фото: facebook.com/Чотирилапий шукає тебе

Ласковые домашние пушистики в приюте могут просто не выжить / Фото: facebook.com/Чотирилапий шукає тебе

Котики ищут любящих хозяев / Фото: facebook.com/Чотирилапий шукає тебе

Возможно, вы давно мечтали о пушистике, с которым вы будете делиться теплом и заботой, а он с вами безграничной благодарностью и любовью. Итак, обращайтесь по номеру: 050 526 8911.

Локация: Киев.

Ранее мы писали о том, что в приюте для бездомных животных "Сириус" на Киевщине, где живет более трех тысяч четырелапых, сильный ветер сорвал часть крыши. Кроме того, животным не хватает корма. Они нуждаются в помощи.

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