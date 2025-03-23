В Киеве "Шахед" попал в многоквартирный дом в Днепровском районе

По предварительной информации, в ночь на 23 марта 2025 года вражеский БпЛА попал в многоквартирный дом в Днепровском районе Киева.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в сообщении в соцсетях.

На место следуют службы. Информация о пострадавших устанавливается.

"Уважаемые киевляне, угроза сохраняется. Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

В Голосеевском районе тоже зафиксировано падение обломков. Устанавливается информация о пострадавших и разрушениях.

"Над городом враждебны БпЛА! Находитесь в укрытиях" – сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Позже мэр Киева Виталий Кличко добавил, что предварительно в Днепровском районе произошло падение обломков на нежилое помещение.

"Все службы направляются на место. Вражеская атака на Киев продолжается. Не оставляйте укрытий!", — добавил он.

Напомним, вечером 21 марта в Киеве во время атаки российских ударных беспилотников обломки вражеского дрона упали на жилой дом.

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