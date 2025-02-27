В Киеве сгорела СТО: в полиции поделились деталями (фото)

К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

Сегодня, 27 февраля, около 11:40 к правоохранителям поступила информация о пожаре на станции технического обслуживания, расположенной на улице Павла Усенко в Киеве.

Об этом сообщила полиция Киева.

После приезда на место происшествия правоохранители установили, что пожар охватил одно из зданий СТО и распространился на смежные помещения, общей площадью около 300 квадратных метров.

Спасатели ГСЧС быстро ликвидировали огонь. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Пожар уничтожил рабочие помещения и, предварительно, 9 автомобилей, которые были на ремонте.

Пожар в Киеве 27 февраля / Фото: Полиция Киева / Facebook

Пожар в Киеве 27 февраля / Фото: Полиция Киева / Facebook

Пожар в Киеве 27 февраля / Фото: Полиция Киева / Facebook

Пожар в Киеве 27 февраля / Фото: Полиция Киева / Facebook

"На месте продолжает работать следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции, которая выясняет причину возгорания, решается вопрос правовой квалификации", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в районе Дарницкой площади был масштабный пожар.

Читайте также: