В Киеве сгорела СТО с автомобилем BMW внутри: фото

Возгорание произошло в боксе станции технического обслуживания на площади 50 кв. м с распространением пламени на автомобиль марки BMW и крышу здания.

В Киеве на Татарке сгорела СТО с автомобилем BMW внутри.

Об этом сообщили столичные спасатели.

"Сообщение о пожаре по ул. Нагорной, 47 поступило 11 марта в 3:43. Спасатели ликвидировали серьезный пожар на СТО в Шевченковском районе. Несмотря на быстрое реагирование, огонь быстро распространился и нанес немало убытков", — отмечается в сообщении.

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Немедленно прибывшие на место огнеборцы из ближайших Государственных пожарно-спасательных частей установили, что возгорание произошло в боксе станции технического обслуживания на площади 50 кв. м с распространением пламени на автомобиль марки BMW и крышу здания.

В 4:30 возгорание локализовано на площади 70 кв. м и в 4:43 – ликвидирован.

На месте были привлечены четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 членов личного состава.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Вишневом возле вокзала погиб 13-летний подросток от поражения током. Два парня залезли на грузовые вагоны, вследствие поражения током высоковольтной линии, один из них погиб на месте, а второго забрала скорая.

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