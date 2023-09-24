В Киеве сгорел известный приют для животных "Котохата": местные говорят о подрыве

Часть животных спаслась благодаря тому, что не находились в помещении на момент взрыва.

В Киеве на Теремках неизвестные взорвали известный дом для кошек, который называется "Котохата", в результате чего многие животные погибли и получили ранения.

Об этом сообщает Telegram-канал Реальный Киев.

В сообщении указывается, что по предварительной информации пострадали или погибли примерно 60 животных, проживавших в "Котохате".

На место приехала полиция пожарные службы, а также пришли небезразличные граждане.

"Женщина, которая заботилась о кистях, ранее сообщала об угрозах и писала заявление в полицию. Находилось здание во дворе дома по адресу Заболотного, 76а", — говорится в сообщении.

Сообщается, что почти все кошки, которые на момент взрыва находились в приюте, погибли или получили тяжелые ранения. Часть из них была направлена в реанимацию.

Позже стало известно, что часть животных спаслась благодаря тому, что не находились в помещении на момент взрыва.

"Не все кошки находились в здании, многие сейчас ходят во дворе вокруг потерянного проживания", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ТРЦ Dream Town можно взять котика, которого хозяева забыли из-за войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что во Львове на 11 день под завалами уничтоженного российской ракетой дома обнаружили кота Черчилля.

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