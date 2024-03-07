Злоумышленник в течение трех лет развращал девочку, пока та не решилась рассказать родным.

В Киеве семья наняла чистильщика аквариума, а он развращал их 13-летнюю дочь.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

40-летний мужчина раз в две недели приходил в дом семьи. Завоевав за много лет доверие семьи, он стал проявлять интерес к 13-летней дочери владельца квартиры и даже обменялся с ней номерами телефонов.

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Злоумышленник создал секретный чат в мессенджере и настроил его так, чтобы отправленные сообщения исчезали в течение одной минуты.

В этом чате извращенец вел непристойные беседы с девочкой и посылал ей порно, в том числе детскую порнографию.

Кроме этого, когда никого не было дома, мужчина записывал видео, на котором он на кровати девочки совершал действия сексуального характера, после чего послал видео ребенку. Также подозреваемый совершал непристойные прикосновения к телу малолетней девочки. Впоследствии она все рассказала бабушке, а та рассказала отцу ребенка.

"Мужчина вел с ней разговоры на откровенные темы, демонстрировал видео сексуального насилия над детьми и совершал другие развратные действия. Так продолжалось около трех лет, пока последняя не решилась рассказать обо всем близким", — рассказала следователь Тамара Давлятова, передает "Вечерний Киев".

В ходе обыска в квартире подозреваемого на его компьютере обнаружили файлы с детской порнографией. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.