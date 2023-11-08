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В Киеве семейное застолье закончилось резней – теща ранила зятя ножом

В Киеве семейное застолье закончилось резней – теща ранила зятя ножом

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Киеве семейное застолье закончилось резней – теща ранила зятя ножом

Задержана киевлянка, ранившая своего зятя ножом / Фото: Полиция Киева / Facebook

Правоохранители столицы рассказали подробности семейного конфликта.

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая во время выяснения отношений ударила своего зятя ножом в живот. Полицейские задержали злоумышленницу возле места жительства. За совершенное киевлянке грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, в полицию Киева поступило сообщение от врачей экстренной медицинской помощи о том, что в квартире на улице Энтузиастов они обнаружили мужчину с ножевым ранением живота.

"Во время семейного застолья между родственниками возник спор на бытовой почве, в ходе которого женщина кухонным ножом ударила зятя в живот. После совершенного она ушла из квартиры, а очевидцы вызвали пострадавшему "скорую". Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение с колото-резаным ранением", – рассказал следователь Днепровского управления полиции Юрий Черныш.

Уже через полчаса участковые офицеры вместе с оперативными работниками отдела полиции обнаружили подозреваемую неподалеку от места жительства.

Женщина была задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Нарушительницей оказалась местная жительница, 1970 года рождения.

Следователи Днепровского управления полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киеве на блокпосту водитель сбил военную (фото).

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Дата публикации
Просмотры
494
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