В Киеве сегодня будут отключать свет: в чем причина

В ДТЭК пояснили, что происходит перегрузка электросетей.

В Киеве в понедельник, 13 марта, будут отключать свет. Стабилизационные графики введены в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

Как объясняют в компании, причина отключений — повреждения энергосистемы. Энергобъекты не могут передавать энергию, которая необходима для всех жителей этих районов и происходит перегрузка электросетей.

Поэтому по команде диспетчера национальной энергетической компании "Укрэнерго" для этих районов применяются отключения согласно графикам, размещенным на сайте ДТЭК.

Напомним, в Киевской области возле вокзала погиб 13-летний подросток от поражения током высоковольтной линии. Два парня ради развлечения залезли на грузовые вагоны. Один из них погиб на месте, второго забрала скорая.

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