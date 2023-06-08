В Киеве сдают квартиру за 20 тысяч долларов в месяц: как выглядит жилье (фото)

В Киеве сдают квартиру в Печерском районе за 20 тысяч долларов в месяц. Она расположена на трех этажах и состоит из девяти комнат.

В объявлении на сайте ОЛХ.ua говорится, что площадь жилья составляет 660 квадратных метров.

В квартире также есть гостиная, кухня-столовая, два кабинета, два балкона, лоджия, терраса, шесть санузлов, сауна, две кладовые и прачечная комната. Риэлтор пишет, что в квартире выполнен авторский ремонт, она укомплектована мебелью и бытовой техникой.

Также арендатору предлагают два места для авто в подземном паркинге.

В Киеве сдают квартиру за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: OLX.ua

В Киеве сдают квартиру за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: OLX.ua

В Киеве сдают квартиру за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: OLX.ua

В Киеве сдают квартиру за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: OLX.ua

В Киеве сдают квартиру за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: OLX.ua

В Киеве сдают квартиру за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: OLX.ua

В Киеве сдают квартиру за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: OLX.ua

В Киеве сдают квартиру за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: OLX.ua

В Киеве сдают квартиру за 20 тысяч долларов в месяц/Фото: OLX.ua

За 20 тысяч долларов в Киеве можно приобрести собственное жилье. Так, в Святошинском районе однокомнатную квартиру продают за 19 тысяч долларов. Это самое дешевое предложение на вторичном рынке в жилом состоянии.

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