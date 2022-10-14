В Киеве сдают квартиру за 15 тысяч долларов в месяц: позолота даже в туалете (фото)

В Киеве сдают в аренду квартиру за 15 тысяч долларов в месяц. Помещение щедро украшено золотом, мрамором и хрусталем, которые присутствуют во всех комнатах.

Объявление размещено от риэлторского агентства rielt.kiev.

Квартира расположена в клубном доме в центральной части столицы, площадь дома — 350 квадратных метров.

Фото: rielt.kiev

Фото: rielt.kiev

Будущему арендатору предлагается огромная кухня-студия, две раздельные спальни, гардеробная, несколько санузлов.

"У меня телефон рябит от этой позолоты. У нас в музее такого нет, как в этой квартире", — отметил риэлтор.

Фото: rielt.kiev

Фото: rielt.kiev

Напомним, в Киеве продают "золотую" квартиру за 280 тыс. долларов. Украинцы высмеяли жилье в Сети и предложили снимать в нем фильм "Ночь в музее" или же отдать его под храм.

Фото: rielt.kiev

Фото: rielt.kiev

Фото: rielt.kiev

Фото: rielt.kiev

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