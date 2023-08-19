В Киеве сдают крошечную квартиру за 15 тысяч гривен: как выглядит жилье (фото)

Площадь кухни в квартире составляет всего пять квадратов.

В Киеве в Шевченковском районе сдаются в аренду крошечная квартира площадью всего 15 квадратов. Владельцы хотят получать за однокомнатное жилье 15 тысяч гривен в месяц.

Об этом говорится в данных обширного кадрового портала, пишет OBOZREVATEL.

Отмечается, что квартира находится в Шевченковском районе, на ул. Мала Житомирская, что в центре столицы.

"Шикарное расположение дома, рядом множество достопримечательностей: Софиевский собор и площадь, памятники, соборы и церкви, площадь Независимости, Золотые ворота, Крещатик. И все это в 5-15 минутах пешком, в такой же доступности метро и остановки маршрутного транспорта" – говорится в объявлении.

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Владельцы объявления говорят, в квартире сделали ремонт, кроме того есть плита, холодильник, стиральная машина. Интересно, что площадь кухни составляет всего пять квадратов.

Отметим, что однокомнатная квартира в Украине должна быть площадью от 30 квадратных метров, что вдвое больше предложенного жилья.

В Киеве сдают крошечную квартиру площадью 15 квадратов

В Киеве сдают крошечную квартиру площадью 15 квадратов

В Киеве сдают в аренду крошечную квартирку

Добавим, в столице можно арендовать квартиру с бивнем слона, персидскими коврами или украшенную золотом.

Также ТСН.ua собрал топ-5 самых маленьких квартир, которые сейчас продают в Киеве на сайте ОLX.ua.

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