В Киеве СБУ задержала "крота" разведки РФ, который под видом капеллана пытался шпионить за десантниками ВСУ: фото, видео

По данным следствия, задержанным оказался главный специалист одного из департаментов Киевской областной военной администрации.

Военная контрразведка Службы безопасности сорвала попытки военной разведки России "завести" своего агента в штаб Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ. В результате спецоперации в Киеве задержан приспешник российской спецслужбы, который под видом капеллана пытался присоединиться к украинским десантникам.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Агент хотел "записаться" в одну из боевых бригад ДШВ, чтобы шпионить по местам ее базирования и перемещения в направлении передовой.

В дальнейшем фигурант должен был устанавливать доверительные отношения с командованием подразделений десантно-штурмовых войск ВСУ.

Таким образом, он надеялся расширить свои возможности по сбору данных о вооружениях, рабочих планах и боевых операциях украинских защитников.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили "крота", установили его российских кураторов и задокументировали их разведывательную активность.

Следующим этапом было задержание фигуранта, когда он уже проходил собеседования в штабе Командования украинских десантников по "зачислению" в ряды ВСУ.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили "крота" / Фото: СБУ

По данным следствия, задержанным оказался главный специалист одного из департаментов Киевской областной военной администрации.

Чиновник был дистанционно завербован кадровым сотрудником 317-го разведывательного центра главного управления генштаба вооруженных сил россии (известного как ГРУ).

Чтобы выдавать себя за капеллана, киевлянин сделал себе фальшивую "справку" о якобы принадлежности к прихожанам одной из конфессий.

До этого российская спецслужба давала ему "пробные" задачи еще во время работы в военной администрации.

Коммуникацию с агрессором он поддерживал через анонимный чат в мессенджере.

Переписка предателя с куратором российской спецслужбы / Фото: СБУ

Переписка предателя с куратором российской спецслужбы / Фото: СБУ

Переписка предателя с куратором российской спецслужбы / Фото: СБУ

Переписка предателя с куратором российской спецслужбы / Фото: СБУ

Во время задержания у предателя изъят мобильный телефон с доказательствами его переписки с российским ГРУ.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве усилит меры безопасности из-за угрозы проникновения ДРГ.

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