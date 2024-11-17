В Киеве сбивали "Кинжалы", "Искандеры" и дроны: детали массированного удара

В последний раз такой мощный удар враг нанес по Киеву почти три месяца назад.

Об этом сообщил глава Киевской МВА Сергей Попко.

"Российские захватчики утром 17 ноября применили для удара по Киеву крылатые ракеты Х-101/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС. А также аэробалистические ракеты "Кинжал" с МиГ-31К, баллистические ракеты "Искандер-М" (KN-23), ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря и ударные БпЛА", — говорится в сообщении.

В столице воздушная тревога объявлялась дважды и суммарно продолжалась около пяти часов.

"Силами обороны в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены несколько крылатых ракет Х-101/55, несколько аэробалистических ракет "Кинжал", несколько баллистических ракет "Искандер-М" (KN-23), вероятно, также гиперзвуковая ракета типа "Циркон", до десятка ударных БПЛА", — отметил Попко.

В результате массированного удара по Киеву в Печерском районе поврежден пятиэтажный жилой дом.

В Голосеевском и Днепровском районах зафиксировано падение обломков на открытой территории и нежилые помещения.

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