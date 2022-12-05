В Киеве сбили человека на темном пешеходном переходе (фото)

В Киеве на проспекте Академика Королева (Михайловская Борщаговка) вечером 5 декабря сбили человека на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в местном Телеграм-канале.

На месте происшествия очевидцы ДТП оказали первую помощь пострадавшему и вызвали скорую. О его состоянии пока ничего неизвестно.

На фото с места происшествия видно, что пешеходный переход не был освещен. Вероятно, водитель не увидел пешехода. В обстоятельствах аварии будут разбираться правоохранители.

В Украине выросло количество ДТП с пешеходами

Напомним, что в последнее время в Украине выросло количество ДТП. В полиции подчеркивают, что под колеса часто попадают пешеходы. Людей в темной одежде при отсутствии освещения почти не видно на дороге. Поэтому важно иметь на одежде светоотражающие элементы.

Жизнь без света: как уберечь себя на темных улицах

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