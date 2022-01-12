В Киеве с улиц исчезнут бездомные животные: как это произойдет и когда

В Киеве с улиц исчезнут бездомные животные: как это произойдет и когда

В ближайшие восемь лет животным планируют найти хозяев или хотя бы место в приюте.

В Киеве с улиц должны исчезнуть бездомные животные. Такое намерение прописано в "Экологической стратегии Киева до 2030 года". В ближайшие восемь лет животным планируют найти хозяев или хотя бы место в приюте.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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В коммунальном предприятии "Киевская городская больница ветеринарной медицины" объяснили, что бездомные животные в городе делятся на две группы — социальные и несоциальные.

"Ка раз социальных животных мы планируем устраивать и уже сейчас находим для них семьи. Этот процесс продолжается постоянно. А вот несоциальных животных очень трудно устроить. На нашем сайте есть раздел "Адопция" в базе реестра домашних животных Киева, туда вносится вся информация о животных, которые готовы попасть в семью. Любой киевлянин может зайти в этот раздел и посмотреть животное, которое он готов взять к себе домой. Всех их мы планируем устроить в семьи", – рассказала и. о. директора КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Наталья Мазур.

В этом списке сейчас более 230 собак и более 50 кошек. Они социализированы и готовы к тому, чтобы попасть в семьи киевлян. На это направлены и городские приюты.

"Мы занимаемся тем, что рассказываем о животных, показываем их. Мы призываем жителей города забирать животных к себе, найти для себя настоящего и верного друга. И это у нас выходит", – добавляет Мазур.

Следует отметить, что за последние 10 лет бездомных животных в столице стало заметно меньше. Беспризорные собаки в большинстве своем остались на окраинах и в местах, где их кормят – это рынки, стройки, склады.

"В центре города беспризорных собак вы уже практически не встретите. А те, что есть – это животные, которых стерилизовали и вернули на привычное для них место жительства. Такие собаки имеют опекунов, которые их знают, кормят и заботятся о них. Безусловно, что появляются новые, которых подбрасывают. Мы же пытаемся социализировать этих животных и прикладываем максимум усилий, чтобы они получили свою семью и убежище", – добавляет Мазур.

Напомним, в столичном парке "Отрадный" заметили лису, она купалась в снегу и играла с собаками, которых выгуливают местные жители.

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