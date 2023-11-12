В Киеве с шестого этажа выбросили щенка: что произошло с собачкой (фото)

Очевидцы утверждают, что владелица собачки была в нетрезвом состоянии.

В Киеве с шестого этажа многоквартирного дома была выброшена собака. Причины жестокого обращения с животными неизвестны.

Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщили на Facebook-странице Команды спасения животных города Киева.

Когда дежурные спасатели животных прибыли по указанному адресу, на месте было много людей и полиция, но отвезти пострадавшего щенка в ветеринарную клинику никто не торопился.

“Что на самом деле произошло, мы можем только предполагать — у спасателей не было времени что-то там выяснять, ведь каждая минута могла бы оказаться для собачки фатальной. Люди на месте говорили, что владелица была в состоянии сильного алкогольного опьянения”, — говорится в сообщении.

Несчастного щенка по кличке Рем доставили в клинику, его состояние стабилизировали.

“В режиме реального времени продолжается обследование Рема, питаем надежду, что полученные травмы не слишком серьезны. Полицией открыто уголовное производство по статье "Жестокое обращение с животными", — сообщили в Команде спасения животных города Киева.

Напомним, ранее в городе Ковеле Волынской области неравнодушная жительница отреагировала на издевательство над животным владелицы овчарки. Она подвесила свою собаку за задние лапы к балкону первого этажа.

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