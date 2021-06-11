В Киеве с шестого этажа многоэтажки обвалилась дедушкина "теплица": что известно о пострадавших

На месте происшествия работали спасатели, которые демонтировали опасные конструкции. Место происшествия огородили.

В Киеве произошел обвал на балконе. ЧП произошло в 9-этажном доме на улице Вербицкого, что в Дарницком районе столицы.

Об этом в пятницу, 11 июня, сообщила "Магнолия-ТВ".

"В доме обвалилась пристройка балкона на 6-м этаже. Только чудом в этот момент внизу никто не шел, поэтому обошлось без жертв и пострадавших", — говорится в сообщении.

Соседи рассказали, что в квартире, где произошел обвал, живет дедушка. У него на балконе была пристройка, в которой он выращивал зеленую рассаду. Но собственноручно смастеренная клумба "устала" и обвалилась.

На месте происшествия работали спасатели, которые демонтировали опасные конструкции. Место происшествия огородили.

Напомним, в Киеве в жилом доме обвалился балкон, задев конструкции на еще двух этажах.

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