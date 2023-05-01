В Киеве с Северного моста в Днепр упал МАФ: стали известны подробности

В Киеве на Северном мосту с крана-манипулятора в воду свалилась металлическая конструкция.

В столице на Северном мосту водитель крана-манипулятора совершил ДТП и скрылся с места происшествия. С транспортного средства в воду упала металлическая конструкция.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Как стало известно, на Северном мосту с крана-манипулятора в воду упала металлическая конструкция. В соцсетях пользователи сразу предположили, что кто-то таким образом решил выбросить мусор.

Однако впоследствии выяснилось, что с крана-манипулятора упала металлическая конструкция. После этого водитель транспортного средства скрылся с места ДТП. Однако его разыскали правоохранители.

“Патрульные с помощью информационных баз и камер видеонаблюдения оперативно разыскали 37-летнего нарушителя. Мужчина пояснил, что причиной ДТП стал ненадежно закрепленный опрокинувшийся во время движения груз. Полицейские составили на водителя протоколы по ст. 122-4 ("Оставление места дорожно-транспортного происшествия"), ст. 124 ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КУоАП и вызвали следователей", — рассказали в патрульной полиции столицы.

Напомним, что под Киевом произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате пострадали дети.

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