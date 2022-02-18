В Киеве с сегодняшнего дня въезд на ВДНХ стал платным: сколько будет стоить

В Киеве с сегодняшнего дня въезд на ВДНХ стал платным: сколько будет стоить

Бесплатный выезд в течение 30 минут будет возможен только при использовании того же КПП, что и для въезда.

В Киеве с сегодняшнего дня въезд на ВДНХ стал платным. Он будет стоить 80 гривен.

Об этом сообщил генеральный директор "Экспоцентр Украина" Евгений Мушкин в Facebook.

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Бесплатный выезд в течение 30 минут будет возможен только при использовании того же КПП, что и для въезда.

"Этот шаг поможет сделать отдых на ВДНХ более комфортным благодаря уменьшению количества машин и, соответственно, сокращению автотрафика. Надеемся на ваше понимание", — пояснил Мушкин.

ВДНГ / Facebook

Напомним, в Киеве на ВДНХ сносят 19-й павильон, где несколько лет проводился благотворительный фестиваль "Кураж Базар". Вместо него на этом месте построят президентский университет.

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