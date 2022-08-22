В Киеве с сегодняшнего дня до 24 августа включительно наземный общественный транспорт сократит время работы

Городские власти призывают киевлян заблаговременно планировать свои маршруты передвижения по городу, а также быть особенно бдительными: при сигналах воздушной тревоги сразу идти в укрытие и придерживаться комендантского часа.
В Киеве с сегодняшнего дня, с 22 по 24 августа включительно, наземный общественный транспорт будет курсировать с 06:00 до 21:00.
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс".
Столичный метрополитен в эти дни работает для перевозок пассажиров с 06:00 до 21:00.
Городские власти призывают киевлян заблаговременно планировать свои маршруты передвижения по городу, а также быть особенно бдительными: при сигналах воздушной тревоги сразу идти в укрытие и придерживаться комендантского часа.
Напомним, 24 августа 2022 года Украина будет отмечать 31-ю годовщину Независимости.
В столице с 21 по 24 августа, в течение четырех дней, метро будет работать для перевозок пассажиров по сокращенному графику.
Кроме того, в Киеве запретили проводить массовые мероприятия с 22 по 25 августа.
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