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В Киеве с поличным поймали водителя Jeep, который открыто крал брусчатку: фото и видео

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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В Киеве с поличным поймали водителя Jeep, который открыто крал брусчатку: фото и видео

Брусчатка в авто вора / Фото: Полиция Киева / Facebook

В Оболонском районе Киева с поличным поймали водителя легковушки, который грузил в свой автомобиль брусчатку.

На проспекте Владимира Ивасюка в Киеве разоблачили водителя Jeep, который воровал брусчатку.

Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на полицию Киева.

"Вчера вечером в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Владимира Ивасюка неизвестный грузит в автомобиль Jeep брусчатку", – рассказали в полиции.

На месте происшествия патрульные поймали 38-летнего мужчину, объяснившего, что он действительно грузил тротуарную плитку в собственную машину. Следователи изъяли из машины нарушителя похищенное.

Вор в Киеве / © Полиция Киева / Facebook
Вор в Киеве / Фото: Полиция Киева / Facebook
Брусчатка в авто вора / © Полиция Киева / Facebook
Брусчатка в авто вора / Фото: Полиция Киева / Facebook

По факту кражи, совершенной во время действия военного положения, открыто уголовное производство. Решается вопрос сообщения мужчине о подозрении. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве поймали с поличным мужчину, который воровал брусчатку: видео

В Киеве поймали с поличным мужчину, который воровал брусчатку: видео

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили схему хищения средств, выделяемых на строительство и текущий ремонт автодорог. Организовали ее должностные лица УК "Киевавтодор" под руководством Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

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Дата публикации
Просмотры
226
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