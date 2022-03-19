В Киеве с начала вторжения войск РФ погибли 228 человек, из них четыре ребенка: фото

Кроме того, 912 получили ранения, в том числе 16 детей.
В Киеве с начала полномасштабного вторжения российских войск погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка.
Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале Военной администрации Киева.
Отмечается, что в Киеве с начала вторжения российские войска повредили:
- 36 жилых домов,
- пять частных участков,
- шесть школ,
- четыре детских садика;
- в 57 домах повреждены фасады, балконы и окна.
"228 человек погибли, из них четыре ребенка. 912 человек получили ранения, в том числе 16 детей", — говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что в Киеве возвращаются к работе предприятия малого и среднего бизнеса.
В некоторых спокойных районах столицы начали работать кофейни.
Напомним, в Киевской области кафиры обстреляли "Градами" поселок Новые Петровцы.
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