В Киеве с начала вторжения войск РФ погибли 228 человек, из них четыре ребенка: фото

В Киеве с начала вторжения войск РФ погибли 228 человек, из них четыре ребенка: фото

Кроме того, 912 получили ранения, в том числе 16 детей.

В Киеве с начала полномасштабного вторжения российских войск погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале Военной администрации Киева.

Отмечается, что в Киеве с начала вторжения российские войска повредили:

36 жилых домов,

пять частных участков,

шесть школ,

четыре детских садика;

в 57 домах повреждены фасады, балконы и окна.

"228 человек погибли, из них четыре ребенка. 912 человек получили ранения, в том числе 16 детей", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в Киеве возвращаются к работе предприятия малого и среднего бизнеса.

В некоторых спокойных районах столицы начали работать кофейни.

Напомним, в Киевской области кафиры обстреляли "Градами" поселок Новые Петровцы.

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