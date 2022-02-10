В Киеве с Андреевского спуска уберут раскладки с сувенирами и картинами: где будет новая локация

В Киеве с Андреевского спуска уберут раскладки с сувенирами и картинами: где будет новая локация

Торговцев планируют переместить на Аллею художников и Пейзажную аллеюдо 1 марта.

В Киеве с Андреевского спуска уберут раскладки с сувенирами и картинами.

Торговцев планируют переместить на Аллею художников и Пейзажную аллею до 1 марта.

Об этом сообщает "КиевVласть" со ссылкой на протокол поручения КГГА.

По результатам заседания от 31 января 2022 года было решено разработать план-схему размещения художественной и сувенирной продукции на Аллее художников и Пейзажной аллее на Андреевском спуске в срок до 14 февраля 2022 года.

Разработать подробный план размещения для продавцов должны до 14 февраля.

Кроме того, КГГА решила ликвидировать стихийную торговлю сувенирной и художественной продукцией на улицах Десятинной и Владимирской в Шевченковском районе.

Напомним, в Киеве планируют запретить пристройку на фасадах объектов культурного наследия.

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