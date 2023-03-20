В Киеве с 26 марта уменьшится комендантский час: начальник КМВА подписал приказ

Комендантский час продлится с 00:00 до 05:00 каждый день.

Начальник Киевской городской военной администрации подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта 2023 года.

Согласно документу, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день.

Об этом сообщает пресс-служба КМВА.

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"Киевская городская военная администрация методично и систематически принимает все возможные меры по улучшению жизни жителей Киева с учетом всех мер безопасности. Уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим, последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице. Но и на этом мы не останавливаемся. Скоро ждите новых изменений, которые позволят сделать жизнь киевлян и гостей города более комфортной и цивилизованной. Мы учитываем все гарантии защиты населения, обеспечение организации стабильной жизнедеятельности Киева и содействие выполнению боевых или служебных задач ВСУ и правоохранителей, возможность выполнять оборонные мероприятия, служебные, боевые задания", — подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

Отметим, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать человека и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

В случае необходимости может быть произведен осмотр вещей, транспортного средства и даже жилье задержанного. Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (в крайнем случае) огнестрельное оружие.

"Выходить на улицу разрешено только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги. Отмечаем, четко и неукоснительно соблюдайте требования к порядку действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов. С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия даже в комендантский час", — отметили в КМВА.

Напомним, Украина в ночь на 26 марта перейдет на летнее время: стрелки часов следует перевести на час вперед.

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