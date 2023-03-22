В Киеве с 26 марта общественный транспорт меняет график работы: как будет работать

Общественный транспорт столицы будет работать на час дольше.
В Киеве с воскресенья, 26 марта, общественный транспорт будет работать на час дольше из-за изменения продолжительности комендантского часа.
Об этом сообщает КГГА.
"С 26 марта в столице будет сокращено комендантский час. Он продлится с нуля часов до пяти часов утра ежесуточно. Изменения будут внесены и в работу общественного транспорта: он продолжит работу на один час", — отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
В какие часы будет работать общественный транспорт:
- наземный транспорт – с 05:30 до 23:30;
- метрополитен будет работать – с 06:00 до 23:00;
- фуникулер – с 07:00 до 22:00.
В Киеве с 26 марта комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день.
Напомним, в Харькове не исключили пересмотр продолжительности комендантского часа.
Читайте также: