В Киеве с 26 марта общественный транспорт меняет график работы: как будет работать

В Киеве с воскресенья, 26 марта, общественный транспорт будет работать на час дольше из-за изменения продолжительности комендантского часа.

Об этом сообщает КГГА.

"С 26 марта в столице будет сокращено комендантский час. Он продлится с нуля часов до пяти часов утра ежесуточно. Изменения будут внесены и в работу общественного транспорта: он продолжит работу на один час", — отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В какие часы будет работать общественный транспорт:

наземный транспорт – с 05:30 до 23:30;

метрополитен будет работать – с 06:00 до 23:00;

фуникулер – с 07:00 до 22:00.

В Киеве с 26 марта комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день.

Напомним, в Харькове не исключили пересмотр продолжительности комендантского часа.

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