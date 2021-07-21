В Киеве с 22 июля все желающие смогут привиться от COVID-19 вакцинами CoronaVac и Moderna

В Киеве с 22 июля все желающие смогут привиться от COVID-19 вакцинами CoronaVac и Moderna

МОЗ официально открывает 5-й этап вакцинации от COVID-19.

В Киеве с 22 июля все желающие смогут привиться от COVID-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech и Spikevax Moderna.

Об этом сообщает КГГА.

С 22 июля прививаться выбранной вакциной можно в Центре вакцинации против COVID-19 (проспект Броварской, 15). Для этого нужно зарегистрироваться на вакцинацию через сервис helsi.me: https://cutt.ly/Im20TXc

С 23 июля выбрать вакцину и привиться можно в пунктах, развернутых на базе центров первичной медико-санитарной помощи во всех районах столицы. По ссылке можно выбрать удобную локацию и номер телефона для записи на прививку: https://cutt.ly/9m29NWo. Зарегистрироваться на прививки онлайн можно здесь: https://cutt.ly/Hm20SPk

В КГГА отмечают, что организованные трудовые коллективы от 50 человек могут записаться на прививку по телефону контакт-центра Минздрава: 0800602019.

Напомним, Киев готовится к третьей волне пандемии Covid-19. В настоящее время около 5,5 тысячи коек в медицинских учреждениях столицы смогут развернуть для приема больных коронавирусом.

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