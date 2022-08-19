В Киеве с 21 по 24 августа сократят время работы метро

Киевский метрополитен будет работать для перевозок с 06:00 до 21:00.

В Киеве с 21 по 24 августа, в течение четырех дней, метро будет работать для перевозок пассажиров с 06:00 до 21:00.

КП "Киевский метрополитен" просит планировать свои маршруты по учету этих изменений в работе подземки.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отметим, что во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам приостанавливается, а подземные станции как укрытие работают круглосуточно.

Так, во время комендантского часа с 23:00 до 05:00 на время воздушной тревоги:

при входе в метрополитен как укрытие необходимо обязательно иметь документ-удостоверение личности;

проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери;

ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.

КП "Киевский метрополитен" просит соблюдать правила военного положения.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов предупреждал, что на День Независимости 24 августа враг может нанести массированный удар по Украине с трех сторон: Беларуси, России и Черного моря.

Свободные пути в бомбоубежища: как в Киеве расчищают дорогу к метро

Читайте также: