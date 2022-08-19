В Киеве с 21 по 24 августа сократят время работы метро

Киевский метрополитен будет работать для перевозок с 06:00 до 21:00.
В Киеве с 21 по 24 августа, в течение четырех дней, метро будет работать для перевозок пассажиров с 06:00 до 21:00.
КП "Киевский метрополитен" просит планировать свои маршруты по учету этих изменений в работе подземки.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отметим, что во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам приостанавливается, а подземные станции как укрытие работают круглосуточно.
Так, во время комендантского часа с 23:00 до 05:00 на время воздушной тревоги:
- при входе в метрополитен как укрытие необходимо обязательно иметь документ-удостоверение личности;
- проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери;
- ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.
КП "Киевский метрополитен" просит соблюдать правила военного положения.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов предупреждал, что на День Независимости 24 августа враг может нанести массированный удар по Украине с трех сторон: Беларуси, России и Черного моря.
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