В Киеве с 1 июня изменят нумерацию одного из троллейбусных маршрутов: как будет курсировать

В Киеве с 1 июня троллейбусный маршрут № 5-Д будет курсировать под № 4 под названием "проспект Свободы — станция метро "Площадь Украинских героев" (прежнее название — "Площадь Льва Толстого").

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Смена нумерации происходит в связи с переводом троллейбусного маршрута из временного режима работы на постоянной основе, а также с целью удобства ориентировки пассажиров.

"Изменений в схеме троллейбусного маршрута не произойдет. Троллейбусы будут курсировать по-прежнему: просп. Свободы (от просп. Георгия Гонгадзе) – просп. Василия Порика – просп. Правды – ул. Ивана Выговского – ул. Данила Щербаковского – просп. Берестейский – б-р Тараса Шевченко – ул. Большая Васильковская – ул. Гетьмана Павла Скоропадского – ул. Владимирская", — говорится в сообщении.

Напомним, на одной из улиц в центре Киева на четыре месяца ограничат движение.

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