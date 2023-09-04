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В Киеве руководство детско-юношеской спортивной школы разоблачили в растрате 1 миллиона долларов

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киеве руководство детско-юношеской спортивной школы разоблачили в растрате 1 миллиона долларов

Руководство КДЮСШ уличили в растрате ₴1 миллиона / Фото: Прокуратура Киева

Исполняющий обязанности директора КДЮСШ "Школа спорта", зная, что объемы произведенных подрядчиком работ и их стоимость не соответствуют указанным в документах, подписал акты приема выполненных работ.

В Киеве руководство детско-юношеской спортивной школы разоблачило в растрате 1 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт школы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении исполняющему обязанности директора КДЮСШ "Школа спорта" в растрате бюджетных средств во время капитального ремонта помещения школы (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Согласно материалам следствия, между "Школой спорта" в лице руководителя и подрядной организацией в 2021 году были заключены договоры по закупке работ за государственные средства.

Подозреваемый, достоверно зная, что объемы произведенных подрядчиком работ и их стоимость не соответствуют указанным в документах, подписал акты приема выполненных работ.

Сумма ущерба, нанесенного столичному бюджету, составляет около 1 млн грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Напомним, в Киеве работники военкомата нелегально переправляли мужчин за границу.

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Дата публикации
Просмотры
802
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