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В Киеве российский снаряд попал в телевышку (фото и видео)

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В Киеве российский снаряд попал в телевышку (фото и видео)

Погибли 5 человек.

В Киеве 28 февраля две российских ракеты попали в телевышку. Повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне.

Соответствующие фото и видео были опубликованы очевидцами в Сети.

В результате обстрела предварительно погибли 5 человек и 5 человек пострадали. Эти люди пришли почтить жертв Холокоста и там погибли сами. Об этом сказал ведущий в прямом эфире в ходе совместного информационного марафона украинских телеканалов.

Как сообщили в МВД, какое-то время каналы могут не работать. В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов. Концерн РРТ принимает меры по возобновлению вещания в регионах.

Пока смотреть украинское телевидение можно на региональных Мультиплекс МХ-5. Используйте поиск каналов на телевизоре, чтобы получить доступ к региональным каналам.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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