В Киеве российский снаряд попал в телевышку (фото и видео)

В Киеве российский снаряд попал в телевышку (фото и видео)

Погибли 5 человек.

В Киеве 28 февраля две российских ракеты попали в телевышку. Повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне.

Соответствующие фото и видео были опубликованы очевидцами в Сети.

В результате обстрела предварительно погибли 5 человек и 5 человек пострадали. Эти люди пришли почтить жертв Холокоста и там погибли сами. Об этом сказал ведущий в прямом эфире в ходе совместного информационного марафона украинских телеканалов.

Как сообщили в МВД, какое-то время каналы могут не работать. В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов. Концерн РРТ принимает меры по возобновлению вещания в регионах.

Пока смотреть украинское телевидение можно на региональных Мультиплекс МХ-5. Используйте поиск каналов на телевизоре, чтобы получить доступ к региональным каналам.