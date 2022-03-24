В Киеве российский снаряд попал в частный дом, вспыхнул пожар (фото)

В Киеве российский снаряд попал в частный дом, вспыхнул пожар (фото)

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В Оболонском районе Киева 24 марта в частный дом попал российский снаряд, в результате чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в столичном управлении ГСЧС.

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"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию бойцы установили, что в результате попадания снаряда в отдельно стоящий 2-этажный частный жилой дом произошло возгорание кровли", – говорится в сообщении.

Пожарным удалось потушить пожар силами трех единиц техники и 15 членов личного состава. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В результате попадания снаряда произошло возгорание в частном доме 24 марта в 12:43 в Службу спасения 101 поступило... Опубликовано Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве Четверг, 24 марта 2022 г.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Киеве российские войска повредили 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 6 детсадов и 12 школ.