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В Киеве российские ракеты попали в жилые дома, они горят (видео)

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В Киеве российские ракеты попали в жилые дома, они горят (видео)

Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

Жителей Киева призывают оставаться в укрытиях.

В Киеве днем 15 ноября российские ракеты попали в жилые дома. В результате в них вспыхнул пожар.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко и показал видео с места прилета.

"На месте уже работают спасатели и врачи. Несколько ракет уничтожили силы ПВО. Больше информации впоследствии. Опасность не миновала. Оставайтесь в укрытиях", — написал он.

Напомним, что по состоянию на 16:00 известно об уничтожении четырех ракет над Киевом. Также зафиксировано два прилета в Печерском районе столицы. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

В Украине продолжается масштабная воздушная тревога. "Красные" все области, кроме Крыма.

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Дата публикации
Просмотры
7741
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