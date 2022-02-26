В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео

В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео

Жителей начали эвакуировать.

В Киеве на улице Лобановского, 6а российская ракета попала в многоэтажку. Она разрушила квартиры примерно на шести этажах.

Ужасные фото и видео с места происшествия опубликовали очевидцы в Сети.

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По предварительной информации от ГСЧС, жертв нет. Проводится эвакуация пострадавших. Жители многоэтажки побежали в ближайшее бомбоубежище.

Известно, что в дом попали дважды – в верхние и нижние этажи.

"На место выехали прокуроры и следователи. Это прямое нарушение законов и обычаев войны. Очередное доказательство для Гааги!" – прокомментировала генеральная прокурор Ирина Венедиктова.

Владельцы квартиры в Сети опубликовали видео, как российский снаряд уничтожает их квартиру. На видео видно, что сначала в доме все было спокойно, однако впоследствии туда попадает российский снаряд и уничтожает имущество людей.

"У нас в зале теперь просто дыра", — говорят на видео владельцы квартиры.