В Киеве родители обвиняют воспитательницу в избиении ребенка: "Могла переломить хрящ — и он бы умер"

В Киеве родители обвиняют воспитательницу государственного садика № 513 в жестоком избиении ребенка. 11 октября девочка вернулась домой с ссадинами и гематомами на шее.

Об этом рассказала мать девочки Анастасия Настека.

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Когда произошел инцидент и кого обвиняют родители

По словам матери, их ребенок с сентября ходит в ясельную группу садика №513. Родители обвиняют воспитателя Никитину Светлану Федоровну. Анастасия рассказала, что работница образовательного учреждения начала оправдываться, что якобы она случайно поцарапала их ребенка.

"Я отвезла ребенка в садик без повреждений. Уже в 10 утра воспитательница мне перезвонила, что он случайно поцарапал ребенка ногтем. Но сейчас все хорошо, потому что раны замазали зеленкой. В 15 часов мужчина забрал ребенка. Воспитатели надели дочери другую кофточку с высокой шеей и он ничего не увидел", — объясняет Анастасия.

Уже дома дочь рассказала, что они с воспитательницей дрались. По словам ребенка, она закрывала ей рот руками и говорила не кричать. Родители обратились на 102 человека.

"Мы обратились на 102, но нам сказали ехать в полицию. Наверное сразу они передали этот вызов в садик, потому что нам начали наяривать звонками. Ребенок очень боялся куда-то ехать, бился в истерике, потому что думал, что мы его везем в садик. Просилась этого не делать", — говорит женщина.

Садина и царапина шейного отдела ребенка. Фото: Анастасия Настека

Ребенок боится и в слезах не хочет идти в садик

В больнице написали диагноз — ссадина и царапина шейного отдела, состояние тяжести среднее. Дали направление к неврологу и психологу.

"Невролог нам выписал лекарство и указал, что у ребенка острый невроз после стресса. Назначил домашнее лечение в течение 3 недель. Завтра мы едем к психологу. Ребенок отказывается одеваться, выходить на улицу, он боится, когда наступает вечер, потому что спрашивает, утром ли отведу в садик и начинает плакать из-за этого. Ночью хнычет, плохо спит", — говорит женщина.

Диагноз девочка. Фото: Анастасия Настека

Семья подала жалобу в суд за бездействие полиции

По словам матери, правоохранители отказываются регистрировать инцидент. Они подали жалобу в суд за бездействие. Как объясняют в полиции, из-за недостаточного количества доказательств не могут случай зарегистрировать.

"Когда мы приехали в полицию, то ювенальный полицейский должен был заняться нами, но к нам он не вышел. Потом нам перезвонили, но дальше никаких движений нет. Полиция не занимается и даже не хочет вносить дело в реестр", — говорит женщина.

Как рассказала женщина, адвокат написал жалобу в Департамент образования и райадминистрации Голосеевского района. Он отмечает, что это дело будет трудно доказать, потому что в садике нет камер.

"Будет слово воспитателя против слова ребенка. Можно и дальше писать жалобы, чтобы они создали комиссию и разбирались. Но надо сначала, чтобы нас признали потерпевшими", — говорит Анастасия.

Как комментируют инцидент в садике

В садике руководство подтвердило, что у них работает такая воспитательница как Никитина Светлана Федоровна. Однако от комментариев отказались.

"В телефонном режиме я комментировать ничего не буду, пока никакой информации предоставить не могу", – ответила директор заведения Капустян Людмила Михайловна.

Что говорят другие родители

Родители других детей шокированы ситуацией. Как они рассказали, за своими детьми ничего удивительного не замечали.

"У этой воспитательницы сильный голос и детям кажется, что она кричит. Мы понимаем, что это уже профессиональная травма, потому что она там 20 лет работает и именно так разговаривает. Другие родители побоев не замечали на своих детях, но это ясельная группа и они еще не разговаривают. А моя просто старейшая и может говорить уже предложениями", — говорит Настека.

Напомним, в частном садике в Киеве на Дарнице зафиксировали отравление детей. Что показало эпидрасследование – читайте ЗДЕСЬ.

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