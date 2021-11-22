В Киеве резко похолодает и заснежит: прогноз погоды на понедельник, 22 ноября

В Киеве резко похолодает и заснежит: прогноз погоды на понедельник, 22 ноября

Температура воздуха опустится до -4 градусов.

Погода в Киеве в понедельник, 22 ноября, будет теплой днем. Однако ночью ожидается резкое похолодание и мороз.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха прогнозируется +6 +8 градусов днем, ночью столбики термометров покажут -2 -4 градуса. Возможен снег. Ветер северо-восточного направления, 7-12 м/с.

Отметим, что на этой неделе, 22-28 ноября, погода в Украине будет разной – от похолодания с мокрым снегом до потепления с дождями ближе к выходным.

В Киеве и области ночью похолодает / Укргидрометцентр

Погода в Украине: уже завтра температура воздуха снизится по всей территории

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