В Киеве резко похолодает и заснежит: прогноз погоды на понедельник, 22 ноября

Температура воздуха опустится до -4 градусов.
Погода в Киеве в понедельник, 22 ноября, будет теплой днем. Однако ночью ожидается резкое похолодание и мороз.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха прогнозируется +6 +8 градусов днем, ночью столбики термометров покажут -2 -4 градуса. Возможен снег. Ветер северо-восточного направления, 7-12 м/с.
Отметим, что на этой неделе, 22-28 ноября, погода в Украине будет разной – от похолодания с мокрым снегом до потепления с дождями ближе к выходным.
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