В Киеве – рекордное половодье: есть ли угроза затопления (фото)

Аварийные подтопления в городе пока не зафиксированы.

В Киеве половодье в 2024 году обновило свой рекордный уровень, но пока оно не представляет угрозы для столицы.

Об этом сообщили в Киевской ГВА.

В заявлении говорится, что нынешнее половодье в Киеве обновило свой рекордный уровень. Так, за последние сутки вода в реке Днепр в пределах столицы поднялась еще на 8 см.

По состоянию на 24 апреля уровень воды в Днепре составляет 644 см над постом "0". Температура воды составляет 12 градусов.

Уровень опасности гидрологических явлений – I (желтый). Однако на данный момент половодье не представляет угрозы для Киева. Аварийные подтопления в городе не зафиксированы. Промышленные объекты и жилые массивы находятся вне опасности.

Мониторинг нынешнего половодья продолжается.

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Водополье в Киеве в апреле 2024 года / Фото: Киевская городская военная администрация.

Водополье в Киеве в апреле 2024 года / Фото: Киевская городская военная администрация.

Напомним, утром 21 апреля Киев накрыла непогода – ливень и шквальный ветер, сваливший деревья. Были зафиксированы подтопления улиц.

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