В Киеве реконструируют кинотеатр "Братислава"

Из бюджета города выделено 7 млн грн на первоочередные работы, которые являются подготовкой к полной реконструкции.

Кинотеатр "Братислава" будет реконструирован. Он расположен по улице Александра Архипенко, 5, в Оболонском районе.

Об этом сообщила депутат Киевского городского совета, первый заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам собственности Анна Свириденко.

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По словам депутата, в этом году из бюджета города было выделено 7 миллионов гривен на первоочередные работы, которые являются подготовкой к полной реконструкции кинотеатра.

"За средства, которые в этом году выделил город, уже начались ремонтные работы. Сейчас мы подготовили бюджетный запрос на следующий год, поскольку кинотеатр требует установки системы теплоснабжения, применения новейших энергосберегающих технологий, обустройства трех залов, фойе для проведения выставок, праздничных событий, игровой зоны для детей, конференц-залов и хореографической студии. В планах на крыше здания установить солнечные батареи. Также отреставрированный кинотеатр будет приспособлен к комфортному передвижению людей с инвалидностью и маломобильных групп населения", — подчеркнула Свириденко.

Как отметила депутат, часть работ по подготовке к реконструкции кинотеатра "Братислава" уже выполнена.

"Территория кинотеатра уже расчищена от мусора, идут работы по укреплению крыши. Вместе с директором КП "Киевкинофильм" и представителями компании-проектировщика мы обозначили дальнейшие шаги, которые помогут не допустить разрушения кинотеатра. Во-первых, это ремонт кровли, укрепление внешних фундаментных конструкций и ремонт щитовой", — рассказала Свириденко.

Напомним, киевляне защитили здание "Квіти України". Шевченковский районный суд наложил арест на любые действия с модернистской памяткой в центре столицы.

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