В Киеве река Сырец в парке Нивки стала зеленой: экологи объяснили причину (фото)

Вода в водоеме позеленела, а на поверхности плавает мыльная пена.

В Киеве река Сырец в парке Нивки стала зеленой.

Об этом сообщило издание Big Kyiv и обнародовало соответствующие фото.

Парк состоит из двух частей – западной и восточной, которые условно делятся железнодорожными путями и рекой Сырец.

Фотографии были сделаны вдоль станции электрички "Рубежовская". На них видно, что вода в водоеме стала зеленой, а на поверхности плавала какая-то мыльная пена.

Позеленевшая река Сырец взволновала экологов. По их мнению, вода в реке напоминает химическую жидкость, используемую для очистки котлов и агрегатов на ТЭЦ, пишет сайт "Сегодня".

Киевский эколог Александр Соколенко рассказал, что похоже на слив в реку технической жидкости, которую используют для промывания агрегатов на ТЭЦ. По его словам, когда после очистки агрегатов такую воду сбрасывают в реку, она приобретает яркий зеленый цвет.

"Такое часто можно наблюдать в реке Лыбидь. Возле нее размещена ТЭЦ, из которой сливают техническую воду. Раньше это делали очень часто. И встревоженные киевляне звонили нам по телефону, просили разобраться в ситуации. После проверок различных инспекций выяснялось, что вода безопасна и не угрожает окружающей среде. Просто выглядит очень необычно", – говорит эколог.

Напомним, в Киеве река Лыбидь окрасилась в ядовито-желтый цвет. ТСН.ua обратился в Управление экологии и природных ресурсов КГГА, там сообщили о результатах анализа проб воды, отобранных из ее русла. Пробы характеризуются достаточно высоким содержанием ионов аммония и аммиака, а также фенолов.

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