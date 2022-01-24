В Киеве река Сырец в парке Нивки стала зеленой: экологи объяснили причину (фото)

Вода в водоеме позеленела, а на поверхности плавает мыльная пена.
В Киеве река Сырец в парке Нивки стала зеленой.
Об этом сообщило издание Big Kyiv и обнародовало соответствующие фото.
Парк состоит из двух частей – западной и восточной, которые условно делятся железнодорожными путями и рекой Сырец.
Фотографии были сделаны вдоль станции электрички "Рубежовская". На них видно, что вода в водоеме стала зеленой, а на поверхности плавала какая-то мыльная пена.
Позеленевшая река Сырец взволновала экологов. По их мнению, вода в реке напоминает химическую жидкость, используемую для очистки котлов и агрегатов на ТЭЦ, пишет сайт "Сегодня".
Киевский эколог Александр Соколенко рассказал, что похоже на слив в реку технической жидкости, которую используют для промывания агрегатов на ТЭЦ. По его словам, когда после очистки агрегатов такую воду сбрасывают в реку, она приобретает яркий зеленый цвет.
"Такое часто можно наблюдать в реке Лыбидь. Возле нее размещена ТЭЦ, из которой сливают техническую воду. Раньше это делали очень часто. И встревоженные киевляне звонили нам по телефону, просили разобраться в ситуации. После проверок различных инспекций выяснялось, что вода безопасна и не угрожает окружающей среде. Просто выглядит очень необычно", – говорит эколог.
Напомним, в Киеве река Лыбидь окрасилась в ядовито-желтый цвет. ТСН.ua обратился в Управление экологии и природных ресурсов КГГА, там сообщили о результатах анализа проб воды, отобранных из ее русла. Пробы характеризуются достаточно высоким содержанием ионов аммония и аммиака, а также фенолов.
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