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В Киеве ребенок застрял в металлическом контейнере – как освобождали парня

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
330
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве ребенок застрял в металлическом контейнере – как освобождали парня

В Киеве ребенок застрял в металлическом контейнере. / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Столичные спасатели вызволили ребенка из железной ловушки.

Во вторник, 23 мая в 21:00 в оперативно-координационный центр Киева поступило сообщение, что в Соломенском районе ребенок застрял в металлическом контейнере для сбора гуманитарных вещей.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

По словам спасателей, 14-летний мальчик залез в металлический контейнер, а высвободиться самостоятельно уже не смог. Работники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали мальчика. С ребёнком все хорошо.

Напомним, прокуратура Киева подтвердила наркотическое опьянение у депутатки, сбившей пешехода на переходе.

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Дата публикации
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