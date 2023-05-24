В Киеве ребенок застрял в металлическом контейнере – как освобождали парня

Во вторник, 23 мая в 21:00 в оперативно-координационный центр Киева поступило сообщение, что в Соломенском районе ребенок застрял в металлическом контейнере для сбора гуманитарных вещей.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

По словам спасателей, 14-летний мальчик залез в металлический контейнер, а высвободиться самостоятельно уже не смог. Работники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали мальчика. С ребёнком все хорошо.

Напомним, прокуратура Киева подтвердила наркотическое опьянение у депутатки, сбившей пешехода на переходе.

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