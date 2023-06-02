В Киеве разворовали деньги на ремонт бомбоубежищ: что известно (фото)

По данным КГГА, в 2022-2023 годах из городского бюджета на обустройство укрытий выделено 1,2 млрд. гривен.

В Киеве разворовали деньги, выделенные на ремонт укрытий.

Прокуратура совместно с полицией расследует факты неправомерных действий со стороны должностных лиц органов местного самоуправления, которые в сговоре с подрядчиками осуществляют завладение бюджетными средствами, выделенными на ремонт и укомплектование укрытий и сооружений гражданской защиты в Киеве (ст. 191, 366 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры 2 июня.

По данным КГГА, в 2022-2023 годах из городского бюджета на обустройство укрытий выделено 1,2 млрд гривен.

"В рамках следствия собраны доказательства, подтверждающие преступные действия и сговор заказчиков работ с победителями тендеров, направленные на растрату и завладение бюджетными средствами при реконструкции объектов укрытия", - говорится в сообщении прокуратуры.

В частности, при проведении осмотра только одного из объектов гражданской защиты в Святошинском районе правоохранители с привлечением экспертов зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, неудовлетворительное их выполнение, использование некачественных легковоспламеняющихся, пожароопасных материалов с завышением их стоимости более чем на 1 млн грн.

Следователи и оперативные работники 2 июня 2023 года в указанном производстве продолжают обзоры ряда укрытий и сооружений гражданской защиты, расположенных в Киеве.

Также по аналогичным фактам хищения бюджетных средств при ремонте объектов гражданской защиты осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам органами досудебного расследования Деснянского, Подольского, Голосеевского и Соломенского районов Киева.

Напомним, следователи полиции Киева задокументировали факт недопуска жителей к укрытию, в результате чего во время обстрела столицы погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "твердую реакцию" на гибель людей в Киеве возле закрытого укрытия во время ракетного удара. В то же время он намекнул на мэра столицы, знаменитого боксера Виталия Кличко, заметив, что "может быть нокаут".

В Киеве 2 июня полиция сообщила о подозрении четырем задержанным в связи с гибелью людей у закрытого укрытия в поликлинике Деснянского района Киева во время российской ракетной атаки.

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