В Киеве разрешили продажу алкоголя, его разбирают с полок "со скоростью света"

В Киеве разрешили продажу алкоголя, его разбирают с полок "со скоростью света"

Выпить теперь можно и в баре.

Водка, коньяк и пиво – их разбирают со скоростью света. В столичных магазинах – ажиотаж. С сегодняшнего дня разрешили продавать алкоголь.

Об этом говорится в ТСН.

Выпить можно и в барах, правда, с ограничением. Ведь будут отпускать напитки с градусом только с 11 до 16 часов.

Выставлять товар на лотки начали еще накануне вечером. Люди покупают по несколько бутылок. Хотя говорят, что заливать горло не собираются.

В Киевской городской государственной администрации напоминают, что шутить со своим здоровьем во время военного положения не стоит. А тем более терять здравый смысл.

Напомним, алкогольные напитки по продаже в Киеве сняли 1 марта из-за военного положения.

Водка, коньяк и пиво – с сегодняшнего дня в столице разрешили продажу алкоголя

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