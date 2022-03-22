В Киеве разработали план защиты витражей верхней станции фуникулера

Монтировать щиты будут профессиональные высотники-альпинисты.

В Киеве был разработан план защиты витражей верхней станции Киевского фуникулера.

Об этом сообщили в общественной организации "Карта реновации".

Это 12 деревянных щитов толщиной 5 см, которые дополнительно завернем огнестойким брезентом и установим с внешней стороны стены фуникулера, напротив каждого витража. В состав команды, которая провела обследование и разработала конструкцию, входят: архитекторы, реставратор и конструктор. Монтировать щиты будут профессиональные высотники-альпинисты”, – говорят в организации.

Фуникулеровские витражи – ценный объект монументального искусства. Автор витражей верхней станции – выдающийся украинский художник-монументалист Иван-Валентин Задорожный. Он создал их в 1984 году.

Напомним, мэр столицы Виталий Кличко объяснил, зачем в Киеве и области снова усиливают комендантский час.

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