В Киеве разоблачили схему хищения средств на утилизации шин: присвоили 2,7 млн

Работы по утилизации выполнены не были — предприятие ограничилось только вывозом шин, но получило из бюджета более 2,7 млн. гривен.

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении организатору и еще четырем лицам, подозреваемым в присвоении более 2,7 млн гривен во время утилизации автомобильных шин.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Следствие установило, что в 2022 году после начала полномасштабной войны Киевская городская администрация объявила тендер на вывоз, переработку и утилизацию шин с улиц столицы.

Организатором схемы считается предприниматель из Киевской области, привлекавший два подконтрольных предприятия, искусственно создав видимость конкуренции. В результате тендер выиграла одна из этих компаний.

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Как сообщает прокуратура, работы по утилизации выполнены не были — предприятие ограничилось только вывозом шин, но получило из бюджета более 2,7 млн. гривен.

Летом 2024 года прокуратура уже выдвинула подозрение директору Управления экологии и природных ресурсов КГГА за служебную халатность, повлекшую значительный ущерб.

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Дополнительно в ходе следствия правоохранители установили еще пятерых человек, которые могли участвовать в схеме: это организатор, бывший и действующий руководители предприятия, помощник руководителя и бухгалтер всем сообщили о подозрении.

В прокуратуре отмечают, что фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы, а следствие продолжается.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили мошенническую схему 33-летнего предпринимателя, завладевшего 25 миллионами гривен бизнес-компаньона под видом инвестиций.