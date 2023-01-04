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В Киеве разоблачили сеть "реабилитационных центров", где насильно удерживали людей (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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587
Время на прочтение
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В Киеве разоблачили сеть "реабилитационных центров", где насильно удерживали людей (фото)

Фото: Полиция Киева / Facebook

Такая "реабилитация" стоила от 10 до 15 тысяч гривен.

В Киеве разоблачили сеть псевдореабилитационных центров, где насильно удерживали людей. Злоумышленники действовали от имени общественных организаций, а на самом деле под видом лечения нарко- и алкозависимости незаконно удерживали лиц.

Среди методов "лечения" — физическая сила, психологическое влияние, а также сильнодействующие медицинские препараты, подавляющие сознание, сообщили в полиции Киева.

Такая реабилитация стоила от 10 до 15 тысяч гривен, а размещались центры в арендованных частных домах в Киеве и Киевской области. Разрешительных документов на осуществление медицинской практики у фигурантов не было.

© Полиция Киева / Facebook
Фото: Полиция Киева / Facebook
© Полиция Киева / Facebook
Фото: Полиция Киева / Facebook

Они подыскивали клиентов через объявления в Интернете, но на самом деле не предоставляли им никакого лечения и насильно удерживали потерпевших против их воли.

От действий злоумышленников пострадали 25 граждан. Участниками преступной группы оказались 29-летний, 30-летний, 36-летний и 38-летний местные жители. В результате обысков правоохранители изъяли документы и печати предприятий, банковские карты, деньги, черновые записи, мобильные телефоны и лекарственные средства.

Всем четырем сообщникам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой.

© Полиция Киева / Facebook
Фото: Полиция Киева / Facebook
© Полиция Киева / Facebook
Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, в Киеве госпитализировали 13-летнюю девочку, которую избил дома отец "за плохое поведение". Девочку с синяками заметила прохожая на улице.

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Дата публикации
Просмотры
587
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