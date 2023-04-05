В Киеве разоблачили россиянку, пропагандировавшую "русский мир": правоохранители подслушали ее звонки

Этот факт был обнаружен при документировании другого преступления, связанного с бывшим нардепом.
Россиянка, проживавшая в Киеве, пропагандировала "русский мир" и оправдывала агрессию РФ.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Подозреваемая в Украине проживает с 2021 года и имеет вид на постоянное проживание.
По словам правоохранителей, во время общения по телефону со знакомым женщина поддерживала действия государства-агрессора. Также в категорической форме отрицала и оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.
Этот факт был выявлен при документировании другого преступления, связанного с получением неправомерной выгоды бывшим народным депутатом Украины. Подозреваемая оказалась его знакомой.
"Обвинительный акт в отношении бывшего народного избранника в сентябре 2022 года был направлен в суд, а материалы в отношении женщины выделены в отдельное уголовное производство", — отметили в прокуратуре.
Заключение судебно-лингвистической экспертизы подтвердило, что в высказываниях подозреваемой содержатся возражения и оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.
Ранее в Одессе правоохранители задержали путинского сторонника, ожидавшего "русский мир".
Также сообщалось, что во Львове СБУ задержала "переселенку", которая сливала данные оккупантам.
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