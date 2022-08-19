В Киеве разоблачили подпольный серверный центр, который РФ использовала для кибератак против Украины

Одному из фигурантов объявили о подозрении.
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве подпольный серверный центр, используемый российскими хакерами для кибератак против Украины.
Об этом сообщили в СБУ.
Злоумышленники "сдавали в виртуальную аренду" более 100 выделенных серверов, расположенных на территории Киева и за границей. В дальнейшем их использовали для взлома компьютеров, кражи паролей и совершения DDoS-атак, в том числе на сайты органов государственной власти.
Организовал противоправную деятельность житель Киева вместе с сообщником. Клиентов они искали в основном в сети Darknet.
Дельцы обслуживали более 100 абонентов, подавляющее большинство которых являются хакерами из РФ. Часть из них была подконтрольна российским спецслужбам и работает в ущерб информационной безопасности Украины.
В ходе проведенных обысков обнаружено и изъято :
- компьютерная техника, магнитные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
- банковские карты, через которые происходили расчеты с клиентами;
- серверное оборудование.
На данный момент одному из фигурантов объявили о подозрении по ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие по установлению и привлечению к ответственности всех причастных лиц.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ, который должен был установить "жучки" в Верховной Раде.
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