В Киеве разоблачили подпольный серверный центр, который РФ использовала для кибератак против Украины

Одному из фигурантов объявили о подозрении.

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве подпольный серверный центр, используемый российскими хакерами для кибератак против Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

Злоумышленники "сдавали в виртуальную аренду" более 100 выделенных серверов, расположенных на территории Киева и за границей. В дальнейшем их использовали для взлома компьютеров, кражи паролей и совершения DDoS-атак, в том числе на сайты органов государственной власти.

Организовал противоправную деятельность житель Киева вместе с сообщником. Клиентов они искали в основном в сети Darknet.

Дельцы обслуживали более 100 абонентов, подавляющее большинство которых являются хакерами из РФ. Часть из них была подконтрольна российским спецслужбам и работает в ущерб информационной безопасности Украины.

Фото: СБУ

В ходе проведенных обысков обнаружено и изъято :

компьютерная техника, магнитные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

банковские карты, через которые происходили расчеты с клиентами;

серверное оборудование.

На данный момент одному из фигурантов объявили о подозрении по ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие по установлению и привлечению к ответственности всех причастных лиц.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ, который должен был установить "жучки" в Верховной Раде.

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